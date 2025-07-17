Трассу М-12 «Восток» продлили до Свердловской области

Трассу М-12 «Восток» продлили до Свердловской областиВ будущем она свяжет Санкт-Петербург со столицей Урала
Новый участок начинается у города Дюртюли в Башкортостане. До самого Екатеринбурга она пока не доходит и заканчивается у поселка Ачит в Свердловской области, примерно в 200 километрах до столицы Урала.
Взимание платы за проезд проходит по системе «свободный поток» — то есть, без шлагбаумов. Стоимость по всему отрезку для легковых автомобилей составляет 1713 рублей, а для грузовых — 2985. Скидки по программе лояльности с транспондером снизят цены до 1456 и 2537 рублей соответственно.
Остаются и бесплатные альтернативы — Р-243 через Ижевск и Пермь, а также М-5 «Урал» через Уфу и Челябинск, отмечает госоператор платных дорог «Автодор».
Путин подтвердил, что М-12 продолжит расти и дальше. Далее будет открыт отрезок до Тюмени, а затем дорогу свяжут с опорной сетью Сибири и Дальнего Востока. Ранее упоминалось, что в будущем у трассы появятся выходы и в соседние страны — в Казахстан, Монголию и Китай.