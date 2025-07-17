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Опубликовано 17 июля 2025, 09:00
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Трассу М-12 «Восток» продлили до Свердловской области

В будущем она свяжет Санкт-Петербург со столицей Урала
Дан старт движению на новом участке дороги М-12. Завершились работы на отрезке платной трассы М-12 «Восток» от Башкортостана до Свердловской области, сообщает пресс-служба Кремля. Накануне президент Владимир Путин онлайн запустил движение на участке протяженностью более 275 километров. Впоследствии время в пути от Москвы до Екатеринбурга сократится почти в два раза, отмечают власти. Кроме того, благодаря развитию М-12 водители смогут быстрее добираться из Челябинска до Казани, Владимира или Москвы.
Трассу М-12 «Восток» продлили до Свердловской области
© Росавтодор
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Новый участок начинается у города Дюртюли в Башкортостане. До самого Екатеринбурга она пока не доходит и заканчивается у поселка Ачит в Свердловской области, примерно в 200 километрах до столицы Урала.

Взимание платы за проезд проходит по системе «свободный поток» — то есть, без шлагбаумов. Стоимость по всему отрезку для легковых автомобилей составляет 1713 рублей, а для грузовых — 2985. Скидки по программе лояльности с транспондером снизят цены до 1456 и 2537 рублей соответственно.

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Остаются и бесплатные альтернативы — Р-243 через Ижевск и Пермь, а также М-5 «Урал» через Уфу и Челябинск, отмечает госоператор платных дорог «Автодор».

Путин подтвердил, что М-12 продолжит расти и дальше. Далее будет открыт отрезок до Тюмени, а затем дорогу свяжут с опорной сетью Сибири и Дальнего Востока. Ранее упоминалось, что в будущем у трассы появятся выходы и в соседние страны — в Казахстан, Монголию и Китай.