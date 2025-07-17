Трассу М-12 «Восток» продлили до Свердловской области

Новый участок начинается у города Дюртюли в Башкортостане. До самого Екатеринбурга она пока не доходит и заканчивается у поселка Ачит в Свердловской области, примерно в 200 километрах до столицы Урала.

Взимание платы за проезд проходит по системе «свободный поток» — то есть, без шлагбаумов. Стоимость по всему отрезку для легковых автомобилей составляет 1713 рублей, а для грузовых — 2985. Скидки по программе лояльности с транспондером снизят цены до 1456 и 2537 рублей соответственно.