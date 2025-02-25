Уточнен срок продления трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга

Уточнен срок продления трассы М-12 «Восток» до ЕкатеринбургаВ нынешнем году длина дороги увеличится до 1,6 тысячи километров
По словам Хуснуллина, работа над трассой идет в «неплохом темпе». Хотя дорожникам нередко мешала погода, добавил он: в прошлом году, например, прошли сильные дожди, размывшие трассу и усложнившие доставку материалов.
Изначально, напомним, М-12 собирались продлить до Екатеринбурга до конца 2024 года, а до Тюмени — в 2025 году. В «Автодоре» (государственная компания-оператор платных дорог) объясняли перенос сроков большим количеством осадков в Башкирии.
Трасса М-12 — основной участок маршрута «Россия». В 2023 году было запущено движение по участку от Москвы до Казани, а сейчас дорогу достраивают до Екатеринбурга и Тюмени. Общая протяженность дороги в июне должна вырасти вдвое — до 1,6 тысячи километров.
В Подмосковье неделю назад открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги. Она должна стать платным южным дублером МКАД. Предварительная стоимость проезда одного километра — 10 рублей.