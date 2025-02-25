Уточнен срок продления трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга

По словам Хуснуллина, работа над трассой идет в «неплохом темпе». Хотя дорожникам нередко мешала погода, добавил он: в прошлом году, например, прошли сильные дожди, размывшие трассу и усложнившие доставку материалов.

Изначально, напомним, М-12 собирались продлить до Екатеринбурга до конца 2024 года, а до Тюмени — в 2025 году. В «Автодоре» (государственная компания-оператор платных дорог) объясняли перенос сроков большим количеством осадков в Башкирии.