Запущен первый участок платного дублера МКАД

Запущен первый участок платного дублера МКАДПредварительная цена проезда одного километра — 10 рублей
Длина открывшейся развязки — 2,9 километра, а расчетная скорость движения по шести полосам составляет 120 километров в час. На трассе есть четыре съезда и разворотная эстакада над Расторгуевским шоссе. По подсчетам, развязка должна сократить время в пути между соседними районами на полчаса.
К концу мая планируют открыть второй участок — от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку. В июле к дороге присоединят отрезок от Каширского шоссе до трассы А-105. Оставшиеся участки собираются достроить и запустить к концу 2025 года.
Стоимость проезда, по предварительным данным, составит 10 рублей за один километр. Взимать плату будут 29 лет, пишет Msk1.ru, после чего трассу сделают бесплатной.
Накануне «Автотор» по поручению Минтранса отменил санкцию за медленную езду на трассе М-11 «Нева». Вместе с тем госкомпания проиндексировала тарифы. Наиболее заметно — на 360 рублей — подорожал проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон».