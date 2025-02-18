Запущен первый участок платного дублера МКАД

Длина открывшейся развязки — 2,9 километра, а расчетная скорость движения по шести полосам составляет 120 километров в час. На трассе есть четыре съезда и разворотная эстакада над Расторгуевским шоссе. По подсчетам, развязка должна сократить время в пути между соседними районами на полчаса.

К концу мая планируют открыть второй участок — от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку. В июле к дороге присоединят отрезок от Каширского шоссе до трассы А-105. Оставшиеся участки собираются достроить и запустить к концу 2025 года.