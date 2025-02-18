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Опубликовано 18 февраля 2025, 13:51
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Запущен первый участок платного дублера МКАД

Предварительная цена проезда одного километра — 10 рублей
В Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги. Это развязка на пересечении магистрали М-2 «Крым» и Расторгуевского шоссе, сообщает губернатор области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Следующий участок автодороги планируют запустить в эксплуатацию в мае 2025 года. Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) должна в итоге стать южным дублером МКАД, который будет платным 29 лет.
Запущен первый участок платного дублера МКАД
© Воробьёв LIVE / Telegram
Мария Руцкая

Длина открывшейся развязки — 2,9 километра, а расчетная скорость движения по шести полосам составляет 120 километров в час. На трассе есть четыре съезда и разворотная эстакада над Расторгуевским шоссе. По подсчетам, развязка должна сократить время в пути между соседними районами на полчаса.

К концу мая планируют открыть второй участок — от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку. В июле к дороге присоединят отрезок от Каширского шоссе до трассы А-105. Оставшиеся участки собираются достроить и запустить к концу 2025 года.

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Стоимость проезда, по предварительным данным, составит 10 рублей за один километр. Взимать плату будут 29 лет, пишет Msk1.ru, после чего трассу сделают бесплатной.

Накануне «Автотор» по поручению Минтранса отменил санкцию за медленную езду на трассе М-11 «Нева». Вместе с тем госкомпания проиндексировала тарифы. Наиболее заметно — на 360 рублей — подорожал проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон».

Источник:Воробьёв LIVE / Telegram
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
#Дороги