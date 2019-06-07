Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Новый двигатель носит индекс M 139, имеет рабочий объём два литра и в базовой модификации выдаёт 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Отдача S-варианта составляет 421 силу и 500 Нм крутящего момента (доступны в диапазоне 5000-5250 оборотов в минуту). Отсечка находится на 7200 оборот в минуту. Для сравнения, предыдущий агрегат M 133 довольствовался 381 лошадиной силой и 475 Нм момента.

«Четвёрка» укомплектована двухпоточным турбонагнетателем c электронноуправляемым перепускным клапаном и развёрнута на 180 градусов: впуск находится спереди, а турбонагнетатель и выпускной коллектор — сзади. На валах компрессора и турбины впервые установлены роликовые подшипники — как у 4.0 V8 на AMG GT. У мотора также есть электрический водяной насос, фильтр твёрдых частиц и система старт-стоп.