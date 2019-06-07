Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:46

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Двигатель будут ставить на модели с индексом 45

Отделение Mercedes-AMG представило самый мощный четырёхцилиндровый турбодвигатель для серийных автомобилей. Его будут устанавливать на модели с индексом 45 — A 45 и CLA 45 Shooting Brake.
Загрузка...

Новый двигатель носит индекс M 139, имеет рабочий объём два литра и в базовой модификации выдаёт 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Отдача S-варианта составляет 421 силу и 500 Нм крутящего момента (доступны в диапазоне 5000-5250 оборотов в минуту). Отсечка находится на 7200 оборот в минуту. Для сравнения, предыдущий агрегат M 133 довольствовался 381 лошадиной силой и 475 Нм момента.

«Четвёрка» укомплектована двухпоточным турбонагнетателем c электронноуправляемым перепускным клапаном и развёрнута на 180 градусов: впуск находится спереди, а турбонагнетатель и выпускной коллектор — сзади. На валах компрессора и турбины впервые установлены роликовые подшипники — как у 4.0 V8 на AMG GT. У мотора также есть электрический водяной насос, фильтр твёрдых частиц и система старт-стоп.

Звание самой мощной «турбочетверки» M 139 носит неспроста, хотя в истории были варианты и с более высокой отдачей — правда, все они либо результат работы тюнинг-ателье, либо устанавливались на мелкосерийные машины. Например, выпущенный в честь 40-летия присутствия Mitsubishi в Европе Lancer Evolution X FQ-440 MR оснащался двухлитровым турбомотором мощностью 446 сил и 559 Нм момента.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...