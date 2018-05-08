Спорткупе BMW M2 Competition сделали легче и экстремальнее

Компания BMW подготовила для спорткупе M2 Competition набор спортивных аксессуаров М Performance. Они позволяют сделать автомобиль еще хардкорнее – снизить массу и доработать подвеску.

Для спорткупе можно заказать карбоновые капот, крышу и крышку багажника, которые позволят сбросить девять, пять и шесть килограммов соответственно. Благодаря спортивной выпускной системе с титановым глушителем массу можно будет снизить еще на восемь килограммов, а кованые 19-дюймовые колеса и новые тормоза уменьшат неподресоренные массы на 3,2 килограмма.

Новые тормоза рассчитаны для использования на треке. Это шестипоршневые механизмы спереди и четырехпоршневые сзади.

Спортивная подвеска позволит регулировать дорожный просвет (его можно уменьшить до 20 миллиметров), выбирать из 12 вариантов настроек работы амортизаторов на сжатие и из 16 – на отбой.

Также для автомобиля можно заказать шины Michelin Pilot Cup 2, углепластиковые сплиттер, «юбки», антикрыло и диффузор, различные варианты отделки салона, наклейки на кузов.

Спорткупе BMW M2 Competition дебютировало в апреле. Модель, сменившая обычную M2, получила трехлитровую «турбошестерку» мощностью 410 сил. «Сотню» автомобиль набирает за 4,2 секунды. Максимальная скорость – 280 километров в час.