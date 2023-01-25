Представлен BMW M3 CS: 550-сильный мотор и сниженный вес

Представлен BMW M3 CS: 550-сильный мотор и сниженный весНовинке достался двигатель от купе M4 CSL
В линейке «заряженных» BMW с индексом CS прибавление: компания официально представила седан M3 CS. Первая новинка от баварцев в 2023 году получила яркие акценты во внешности, карбоновые элементы, снижающие общую массу, и новейшую мультимедийную систему iDrive 8 с единым изогнутым дисплеем. В движение полноприводный M3 CS приводит более мощный двигатель, чем у версии Competition: его позаимствовали у лимитированного купе M4 CSL, дебютировавшего в прошлом году.
Трехлитровая «битурбошестерка» M3 CS развивает 550 лошадиных сил — на 40 сил больше, чем у взятой за основу Competition с активным задним М-дифференциалом. Максимальный крутящий момент в 650 Нм достигает при 2750 оборотах в минуту и поддерживается до 5950 оборотов. Мотор сочетающийся с восьмидиапазонным автоматом M Steptronic, получил облегченные цилиндры и коленвал, более жесткие опоры и сердечник головки блока цилиндров, напечатанный на 3D-принтере. Предусмотрены спорт-режим, направляющий больше момента на задние колеса, а также полное отключение передней оси и системы стабилизации для дрифта.
С места до 100 километров в час BMW M3 CS разгоняется за 3,4 секунды. Для сравнения, Competition на то же стартовое упражнения требуется 3,5 секунды, а донору двигателя M4 CSL — 3,7. Скорости в 200 километров в час «четырехдверка» достигает за 11,1 секунды.
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BMW M3 CS
Фото: BMW
Для модели перенастроили кинематику подвесок и развал колес, а также амортизаторы и пружины адаптивной подвески M, рулевое управление M Servotronic и тормозную систему. В базовый список входят кованые диски M, которые можно заказать в матовом черном цвете. Размерность — 19 дюймов на передней оси и 20 на задней. За доплату предлагают установить карбон-керамические тормоза M Carbon и увеличить жесткость кузова, установив распорки в моторный отсек.
Разница в весе с исходной Competition невелика — седан в хардкорном CS-варианте стал легче всего на 20 килограммов. Для сравнения, M4 CSL «скинул» целый центнер. M3 CS облегчили за счет углепластиковых деталей — капота, сплиттера, передних воздухозаборников, корпусов зеркал, диффузора и спойлера. Из него изготовлены также центральная консоль, подрулевые переключатели, элементы декора и корпуса ковшеобразных сидений M Carbon с кожаной обивкой. Более чем на четыре килограмма снизил вес титановый глушитель.
Внешне M3 CS отличился бескаркасной решеткой радиатора с красным контуром и значком с названием модели, а также желтыми фарами BMW Laserlight. В салоне — штатный для M3 изогнутый экран системы iDrive 8, объединяющий 14,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 12,3-дюймовую «приборку».
BMW M3 CS будут выпускать ограниченным тиражом, как и M4 CSL. Производство стартует в Мюнхене в марте 2023 года, после чего седан начнет поступать к дилерам. Ключевые рынки для модели — США, Германия, Великобритания и Япония. Стоимость составит 146 тысяч евро (10,9 миллиона рублей).