Первые прототипы «заряженного» универсала BMW M3 Touring в ближайшее время уже начнут испытывать на Нюрбургринге, однако новая «эмка» дебютирует на рынке лишь через пару лет. Известно, что баварцы оборудуют M3 Touring 3,0-литровым шестицилиндровым битурбомотором от седана M3 и купе M4. В стандартной версии он развивает 480 лошадиных сил, в модификации Competition — 510 сил. По умолчанию седан и купе оснащаются 6-ступенчатой «механикой» и приводом на задние колёса, а для Competition доступна только 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод M xDrive с задним активным дифференциалом.
С будущей новинкой M3 Touring, как сообщает издание BMW Blog, ситуация немного иная: универсал BMW M3 будет полноприводным и на «автомате» — как и версии Competition седана и купе, он обойдётся без механической коробки передач и заднего привода. Инсайдеры утверждают, что пятидверный М3 будет разгоняться до 60 миль (96 километров) в час за 3,8 секунды, максимальная скорость будет также соответствовать седану — 250 километров в час. За доплату её можно будет поднять до 290 километров в час. Внешность передней части M3 Touring будет также соответствовать оформлению седана и купе.