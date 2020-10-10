С будущей новинкой M3 Touring, как сообщает издание BMW Blog, ситуация немного иная: универсал BMW M3 будет полноприводным и на «автомате» — как и версии Competition седана и купе, он обойдётся без механической коробки передач и заднего привода. Инсайдеры утверждают, что пятидверный М3 будет разгоняться до 60 миль (96 километров) в час за 3,8 секунды, максимальная скорость будет также соответствовать седану — 250 километров в час. За доплату её можно будет поднять до 290 километров в час. Внешность передней части M3 Touring будет также соответствовать оформлению седана и купе.