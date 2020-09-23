BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой

Новинки получили дизайн в стиле BMW 4 серии, радикально сменившем внешность в июне прошлого года. Передок обеих моделей венчает двойная решётка радиатора, занимающая всю центральную часть. На неё же крепится табличка с номером. Помимо этого, автомобили получили более рельефный капот с вентиляционными отверстиями, пересмотренную светодиодную оптику, крышу из усиленного углеволокном полимера и два фирменных оттенка кузова: зелёный Isle of Man Green и жёлтый Sao Paolo Yellow.

Седан и купе приводит в движение новая 3,0-литровая «битурбошестёрка», развивающая в стандартной версии 479 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а в мощной Competition – 510 сил и 650 Нм момента.