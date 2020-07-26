Представлена спецверсия универсала BMW M340i xDrive

В России универсалы BMW 3-Series официально не продаются, так что ни одного экземпляра лимитированной серии в нашей стране не появится. Как распределятся квоты для других рынков пока не объявлено, не раскрывается и стартовая цена особого универсала.

Тем не менее предзаказы на BMW 340i xDrive Touring First Edition в Австралии, Бразилии, Западной Европе, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Южной Корее, Японии и на Ближнем Востоке уже собирают.