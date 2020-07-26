Представлена спецверсия универсала BMW M340i xDrive

Продажи универсалов BMW 3-Series G21 начались прошлой осенью, так что название First Edition — не более чем маркетинговый ход. Под звучным именем скрываются двухобъёмники M340i xDrive с элементами отделки BMW Individual. Покупатели смогут выбрать из расширенной палитры цветов; пакет «антихром», 19-дюймовые легкосплавные диски с пятью сдвоенными спицами, красные тормозные суппорты и композитный диффузор входят в базовое оснащение.
Фото: BMW M340i xDrive Touring First Edition
В салоне синей кожей Fjord Blue обшиты дверные карты, нижняя часть передней панели и подушки кресел. Серая кожа цвета Silverstone с оранжевой прострочкой Kyalami покрывает боковины сидений и подлокотники, чёрной кожей отделан козырёк виртуальной приборной панели. Для оформления интерьера также используются полированный алюминий и карбон. Логотип First Edition 1/340 украшает мелкоячеистую вставку перед пассажиром.
Фото: BMW M340i xDrive Touring First Edition
Технически спецверсия BMW M340i xDrive Touring ничем не отличается от обычных «троек». Однако по умолчанию универсалы First Edition оснащаются лазерной оптикой, спортивной M-подвеской с адаптивными амортизаторами, полным набором электронных помощников и аудиосистемой Harman Kardon.
Под капотом рядный шестицилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 3,0 литра мощностью 374 лошадиные силы и крутящим моментом 500 Нм. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат», привод — полный.
В России универсалы BMW 3-Series официально не продаются, так что ни одного экземпляра лимитированной серии в нашей стране не появится. Как распределятся квоты для других рынков пока не объявлено, не раскрывается и стартовая цена особого универсала.
Тем не менее предзаказы на BMW 340i xDrive Touring First Edition в Австралии, Бразилии, Западной Европе, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Южной Корее, Японии и на Ближнем Востоке уже собирают.