26 июля, 17:17

Представлена спецверсия универсала BMW M340i xDrive

У «заряженного» двухобъёмника появилось исполнение First Edition

© BMW M340i xDrive Touring First Edition
Сергей Ильин
Компания BMW разработала лимитированную спецверсию First Edition для «заряженного» универсала M340i xDrive Touring. Такие пятидверки отличатся богатым оснащением, особым цветом кузова, эксклюзивной отделкой интерьера, а также специальной табличкой на передней панели. Всего будет сделано 340 M340i xDrive First Edition.

Продажи универсалов BMW 3-Series G21 начались прошлой осенью, так что название First Edition — не более чем маркетинговый ход. Под звучным именем скрываются двухобъёмники M340i xDrive с элементами отделки BMW Individual. Покупатели смогут выбрать из расширенной палитры цветов; пакет «антихром», 19-дюймовые легкосплавные диски с пятью сдвоенными спицами, красные тормозные суппорты и композитный диффузор входят в базовое оснащение.

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Фото: BMW M340i xDrive Touring First Edition

В салоне синей кожей Fjord Blue обшиты дверные карты, нижняя часть передней панели и подушки кресел. Серая кожа цвета Silverstone с оранжевой прострочкой Kyalami покрывает боковины сидений и подлокотники, чёрной кожей отделан козырёк виртуальной приборной панели. Для оформления интерьера также используются полированный алюминий и карбон. Логотип First Edition 1/340 украшает мелкоячеистую вставку перед пассажиром.

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Фото: BMW M340i xDrive Touring First Edition

Технически спецверсия BMW M340i xDrive Touring ничем не отличается от обычных «троек». Однако по умолчанию универсалы First Edition оснащаются лазерной оптикой, спортивной M-подвеской с адаптивными амортизаторами, полным набором электронных помощников и аудиосистемой Harman Kardon.

Под капотом рядный шестицилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 3,0 литра мощностью 374 лошадиные силы и крутящим моментом 500 Нм. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат», привод — полный.

В России универсалы BMW 3-Series официально не продаются, так что ни одного экземпляра лимитированной серии в нашей стране не появится. Как распределятся квоты для других рынков пока не объявлено, не раскрывается и стартовая цена особого универсала.

Тем не менее предзаказы на BMW 340i xDrive Touring First Edition в Австралии, Бразилии, Западной Европе, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Южной Корее, Японии и на Ближнем Востоке уже собирают.