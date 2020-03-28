Дрэг-гонка: BMW M4 против Mercedes-AMG C 63 S и Lexus RC-F

BMW M4 оснащается рядной 3,0-литровой 431-сильной (550 Нм) «турбошестёркой», весит 1645 килограммов и стоит в Великобритании 66,5 тысяч фунтов стерлингов.
Mercedes-AMG C 63 S приводит в движение наддувная «восьмёрка» объёмом 4,0 литра мощностью 510 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. Купе тяжелее и дороже конкурентов: масса достигает 1820 килограммов, а цена в Соединённом Королевстве — 77,7 тысячи фунтов стерлингов.
Под капотом Lexus RC-F атмосферный V8 5.0 мощностью 477 сил и крутящим моментом 530 Нм. Масса японского спорткара в облегчённой версии Track Edition — 1765 килограммов, цена — 60 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: BMW M4 F82
Седан Mercedes-Benz C 63 AMG предыдущего поколения комплектуется 6,2-литровым «атмосферником» мощностью 457 сил (600 Нм крутящего момента). Заднеприводный автомобиль весит 1655 килограммов и стоит на вторичном рынке около 19 тысяч фунтов стерлингов.
Четырёхдверная версия BMW M3 в кузове E90 оснащается 4,0-литровым безнаддувным V8 отдачей 420 сил и крутящим моментом 400 Нм. Седан весит 1605 килограммов и стоит 25 тысяч фунтов стерлингов.
Видео: YouTube-канал carwow
«Старый» Mercedes-Benz оказался конкурентоспособен в сравнении с актуальными купе. На дистанции в четверть мили пять заднеприводных спорткаров уложились в секунду, очень плотными получились результаты в тесте на эффективность замедления.