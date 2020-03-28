Дрэг-гонка: BMW M4 против Mercedes-AMG C 63 S и Lexus RC-F

BMW M4 оснащается рядной 3,0-литровой 431-сильной (550 Нм) «турбошестёркой», весит 1645 килограммов и стоит в Великобритании 66,5 тысяч фунтов стерлингов.

Mercedes-AMG C 63 S приводит в движение наддувная «восьмёрка» объёмом 4,0 литра мощностью 510 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. Купе тяжелее и дороже конкурентов: масса достигает 1820 килограммов, а цена в Соединённом Королевстве — 77,7 тысячи фунтов стерлингов.

Под капотом Lexus RC-F атмосферный V8 5.0 мощностью 477 сил и крутящим моментом 530 Нм. Масса японского спорткара в облегчённой версии Track Edition — 1765 килограммов, цена — 60 тысяч фунтов стерлингов.