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16:45

Дрэг-гонка: BMW M4 против Mercedes-AMG C 63 S и Lexus RC-F

Блогеры сравнили возможности японского спорткара с немецкими конкурентами

© Скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
YouTube-канал carwow сопоставил разгонную и тормозную динамику заднеприводных моделей — «трекового» Lexus RC-F, актуальных BMW M4 и Mercedes-AMG C 63 S Coupe. Для наглядности в дрэге приняли участия прошлые поколения «немцев» в кузове седан — BMW M3 E90 и Mercedes-Benz C 63 AMG W204.

BMW M4 оснащается рядной 3,0-литровой 431-сильной (550 Нм) «турбошестёркой», весит 1645 килограммов и стоит в Великобритании 66,5 тысяч фунтов стерлингов.

Mercedes-AMG C 63 S приводит в движение наддувная «восьмёрка» объёмом 4,0 литра мощностью 510 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. Купе тяжелее и дороже конкурентов: масса достигает 1820 килограммов, а цена в Соединённом Королевстве — 77,7 тысячи фунтов стерлингов.

Под капотом Lexus RC-F атмосферный V8 5.0 мощностью 477 сил и крутящим моментом 530 Нм. Масса японского спорткара в облегчённой версии Track Edition — 1765 килограммов, цена — 60 тысяч фунтов стерлингов.

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Фото: BMW M4 F82

Седан Mercedes-Benz C 63 AMG предыдущего поколения комплектуется 6,2-литровым «атмосферником» мощностью 457 сил (600 Нм крутящего момента). Заднеприводный автомобиль весит 1655 килограммов и стоит на вторичном рынке около 19 тысяч фунтов стерлингов.

Четырёхдверная версия BMW M3 в кузове E90 оснащается 4,0-литровым безнаддувным V8 отдачей 420 сил и крутящим моментом 400 Нм. Седан весит 1605 килограммов и стоит 25 тысяч фунтов стерлингов.

Видео: YouTube-канал carwow

«Старый» Mercedes-Benz оказался конкурентоспособен в сравнении с актуальными купе. На дистанции в четверть мили пять заднеприводных спорткаров уложились в секунду, очень плотными получились результаты в тесте на эффективность замедления.