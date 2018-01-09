Седан M5 проедет в непрерывном скольжении восемь часов

Пульс

Компания BMW придумала систему дозаправки автомобилей в дрифте

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9 января 2018

Компания BMW придумала систему дозаправки автомобиля в движении. Она понадобится для установления нового мирового рекорда Гиннесса – «заряженный» седан M5 должен будет проехать в непрерывном дрифте восемь часов.

[Самые неожиданные достижения, установленные дрифтерами](https://motor.ru/selector/driftrecord.htm)

Самые неожиданные достижения, установленные дрифтерами

В соответствии с правилами Книги Гиннесса, автомобили, устанавливающие подобные рекорды, имеют право останавливаться для дозаправки, при этом достижение все равно будет зафиксировано, как «непрерывное скольжение».

Однако в BWM посчитали, что это будет «скучно» и придумали систему быстрой дозаправки: 56-68 литров зальют примерно за 50 секунд. Рекорд устанавливат новая M5, а заправлять ее будут из предыдущей M5, которая станет скользить рядом. Машинам придется ехать на расстоянии около полуметра друг от друга.

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

Управлять «рекордным» автомобилем во время заезда будет инструктор американской школы вождения BMW Йохан Шварц. В 2013 году он проехал в непрерывном дрифте 82 километра. Спустя год его рекорд был улучшен Харальдом Мюллером на Toyota GT86 – 144 километра. В 2017-м было установлено новое достижение – 165 километров в скольжении за пять часов 46 минут.

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Теги:
BMW5-SeriesM5
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