Видео: гонка обычной BMW M5 против 774-сильной тюнинг-версии

Под капотом BMW M5 Competition установлен 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8, выдающий 625 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у седана занимает 3,3 секунды, а максималка составляет 305 километров в час. Мощность машины после доработок в ателье DMS повышается до 784 сил и 880 Нм момента. Как после этого меняются динамические характеристики, не сообщается.