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18:17

Видео: гонка обычной BMW M5 против 774-сильной тюнинг-версии

Седан в кузове F90 доработало британское ателье DMS

Журнал Top Gear сравнил в дрэге два BMW M5: стоковый седан с пакетом Competition и 774-сильный вариант, доработанный британским тюнером DMS. Тюнингованный автомобиль не только мощнее, но и на 10 килограммов легче соперника.

Под капотом BMW M5 Competition установлен 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8, выдающий 625 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у седана занимает 3,3 секунды, а максималка составляет 305 километров в час. Мощность машины после доработок в ателье DMS повышается до 784 сил и 880 Нм момента. Как после этого меняются динамические характеристики, не сообщается.

Видео: Top Gear

Летом прошлого года немецкое ателье Manhart представило новый проект – седан MH5 700, построенный на базе BMW M5 (F90). Отдача двигателя машины составляет 723 лошадиные силы и 870 Нм крутящего момента. Со 100 до 200 километров в час Manhart MH5 700 разгоняется за 5,9 секунды.

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