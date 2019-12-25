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18:23

В Россию приедет одна из восьми эксклюзивных BMW M8 Gran Coupe

Спецверсия седана отличается уникальным цветом и отделкой салона

© BMW
Сергей Ильин
Компания BMW объявила о выпуске лимитированного тиража из восьми «заряженных» M8 Competition Gran Coupe, выкрашенных в зеленый цвет-хамелеон Aurora Diamond Green. Все машины уже произведены и распределены по странам: по одному экземпляру уйдет в Германию, Великобританию, Японию, Швейцарию, Бельгию, Катар, США и Россию.

Дизайнеры особой партии «восьмерок» черпали вдохновение в концепт-каре M8 Gran Coupe, дебютировавшем на Женевском автосалоне-2018. У прототипа серийные M8 Competition Gran Coupe «унаследовали» необычную окраску кузова, которая может менять оттенок от зеленого до серо-голубого в зависимости от освещения, а также жёлтую подсветку фар головного света, как дань историческим гоночным BMW.

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В салоне ультра-редкие M8 Gran Coupe выделяются оригинальными бронзовыми вставками и отделкой сидений специальной кожей. Другие отличия от обычных BMW M8 Gran Coupe First Edition сводятся к гравировке логотипов «1 из 8» на стойках, крышке багажника, ковриках и подголовниках передних кресел, а также надписям BMW Individual Manufaktur на порогах.

Технически седаны цвета хамелеон не отличаются от обычных M8 Competition: под капотом 4,4-литровый V8 мощностью 625 лошадиных сил (крутящий момент 750 Нм), привод полный. Разгон с места до 100 километров в час у топ-версии «восьмёрки» занимает рекордные в классе 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 305 километров в час.

Цена эксклюзивной BMW M8 Competition Gran Coupe в России пока не названа, но в США новинка стоит около 230 тысяч долларов — более чем вдвое дороже M5 Competition (от 110 тысяч долларов) с тем же мотором. Это делает седан одним из самых дорогих новых BMW.

В России за обычный BMW M8 Competition Gran Coupe придётся заплатить 12 миллионов 250 тысяч рублей. Для сравнения M5 Competition оценена в 8 миллионов 240 тысяч рублей, так что если пропорция сохранится, уникальная «восьмёрка» в цвете хамелеон может стоить дороже 17 миллионов рублей.