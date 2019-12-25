В Россию приедет одна из восьми эксклюзивных BMW M8 Gran Coupe

В салоне ультра-редкие M8 Gran Coupe выделяются оригинальными бронзовыми вставками и отделкой сидений специальной кожей. Другие отличия от обычных BMW M8 Gran Coupe First Edition сводятся к гравировке логотипов «1 из 8» на стойках, крышке багажника, ковриках и подголовниках передних кресел, а также надписям BMW Individual Manufaktur на порогах.

Технически седаны цвета хамелеон не отличаются от обычных M8 Competition: под капотом 4,4-литровый V8 мощностью 625 лошадиных сил (крутящий момент 750 Нм), привод полный. Разгон с места до 100 километров в час у топ-версии «восьмёрки» занимает рекордные в классе 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 305 километров в час.