Серийную BMW 8 серии Gran Coupe покажут в 2019 году

Пульс

Прототип четырехдверной «восьмерки» BMW выкрасили в цвет-хамелеон

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6 марта 2018

На автосалоне в Женеве состоялась премьера прототипа BMW M8 Gran Coupe, который демонстрирует, как будет выглядеть четырехдверная версия возрожденной «восьмерки». Отличительной особенностью концепт-кара стал цвет-хамелеон, который в зависимости от освещения может менять оттенок от зеленого до серо-голубого.

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Никаких технических подробностей о прототипе немецкий автопроизводитель не привел. Отмечается лишь, что часть кузовных элементов M8 Gran Coupe сделана из пластика, армированного карбоном. Речь идет о крыше и элементах вентиляционных отверстий в передних крыльях.

Помимо этого, концепт-кар получил переднюю оптику, сделанную в стиле фар купе M8 GTE, которое в 2018 году будет выступать в гонках на выносливость, в том числе в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Серийная четверхдверка появится в модельном ряду BMW в течение 2019 года.

До конца текущего года должна появиться серийная версия купе 8 серии. В линейке BMW эта модель заменит 6 серию, которая, в свою очередь, теперь присвоена большому хэтчбеку, прежде именовавшемуся 5 серия GT. Концептуальный предвестник двухдверки дебютировал весной 2017 года.

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Теги:
Женева-2018BMW8-Series
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