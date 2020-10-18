Первые в США владельцы Ford Mustang Mach-E получат свои электрокроссоверы в январе 2021 года: всего за несколько месяцев производитель собрал более 45 тысяч предварительных заказов, что составляет более 90% от запланированного годового выпуска модели в 50 тысяч экземпляров. Известно, что электрический Mustang получит три режима движения: стандартным будет Active, для максимально неспешного передвижения предназначен «шепчущий» Whisper, а на контрасте с ним электрокроссовер Ford получит «необузданный» режим Untamed — у него будут наиболее драйверские настройки.
Ранее сообщалось, что серийный электрический Mustang по пути на конвейер стал мощнее: базовые версии с задним или полным приводом развивают 269 лошадиных сил, что на 11 больше заявленных ранее показателей. Заднеприводный электрокроссовер с топовой версией аккумуляторной батареи теперь демонстрирует 294 лошадиных сил — на восемь больше прежнего. Наконец, самый мощный полноприводный Mustang Mach-E прибавил больше остальных модификаций и развивает 351 лошадиную силу, что на 14 больше, чем было заявлено ранее.