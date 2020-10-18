Первые в США владельцы Ford Mustang Mach-E получат свои электрокроссоверы в январе 2021 года: всего за несколько месяцев производитель собрал более 45 тысяч предварительных заказов, что составляет более 90% от запланированного годового выпуска модели в 50 тысяч экземпляров. Известно, что электрический Mustang получит три режима движения: стандартным будет Active, для максимально неспешного передвижения предназначен «шепчущий» Whisper, а на контрасте с ним электрокроссовер Ford получит «необузданный» режим Untamed — у него будут наиболее драйверские настройки.