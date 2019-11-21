В США требуют лишить кроссовер Ford Mach-E названия Mustang

«Дело не столько в электрификации как таковой, — объясняет Дисмор — сколько в использовании имени на чем-то, что не является пони-каром. Концепция, придуманная Гейлом Хальдерманом — двухдверное купе с задним приводом, длинным капотом и посадочной формулой 2+2 — не соответствует ни одному кроссоверу на рынке». С похожей критикой Ford уже сталкивался в 1980-х, года захотел превратить Mustang в купе на агрегатах Mazda и с передним приводом. Тогда после поднятой шумихи модель переименовали в Probe.