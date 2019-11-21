В США требуют лишить кроссовер Ford Mach-E названия Mustang

Дисмора, который также является соавтором книги об истории «Мустанга» Mustang by Design, поддержали владельцы пони-каров и многочисленные члены исторических клубов. Они выступили с резкой критикой такого вольного обращения с наследием компании и назвали оскорбительным использование имени Mustang на электрическом кроссовере. От «Форда» требуют немедленного убрать логотипы с машины. На момент подготовки материала петицию подписали более 3500 человек.
«Дело не столько в электрификации как таковой, — объясняет Дисмор — сколько в использовании имени на чем-то, что не является пони-каром. Концепция, придуманная Гейлом Хальдерманом — двухдверное купе с задним приводом, длинным капотом и посадочной формулой 2+2 — не соответствует ни одному кроссоверу на рынке». С похожей критикой Ford уже сталкивался в 1980-х, года захотел превратить Mustang в купе на агрегатах Mazda и с передним приводом. Тогда после поднятой шумихи модель переименовали в Probe.
Ford Mustang Mach-E — ближайший конкурент Tesla Model Y. Кроссовер оснащается силовой установкой мощностью 255 или 332 силы и может проезжать без подзарядки от 340 до 600 километров. Топовый Mustang Mach-E GT выдает 459 силы и разгоняется до первой «сотни» за 3,5 секунды.