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14:51

В США требуют лишить кроссовер Ford Mach-E названия Mustang

Концепция модели не соответствует изначальной идее пони-кара

Американский журналист и знаток истории Ford Mustang Джимми Дисмор создал петицию с требованием убрать логотипы культового пони-кара с электрического кроссовера Mustang Mach-E. По мнению автоэнтузиаста, американский производитель совершил «колоссальную ошибку», ведь сама концепция электрокара не соответствует идее оригинальной модели.

Дисмора, который также является соавтором книги об истории «Мустанга» Mustang by Design, поддержали владельцы пони-каров и многочисленные члены исторических клубов. Они выступили с резкой критикой такого вольного обращения с наследием компании и назвали оскорбительным использование имени Mustang на электрическом кроссовере. От «Форда» требуют немедленного убрать логотипы с машины. На момент подготовки материала петицию подписали более 3500 человек.

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Ford Mustang 1964 года

«Дело не столько в электрификации как таковой, — объясняет Дисмор — сколько в использовании имени на чем-то, что не является пони-каром. Концепция, придуманная Гейлом Хальдерманом — двухдверное купе с задним приводом, длинным капотом и посадочной формулой 2+2 — не соответствует ни одному кроссоверу на рынке». С похожей критикой Ford уже сталкивался в 1980-х, года захотел превратить Mustang в купе на агрегатах Mazda и с передним приводом. Тогда после поднятой шумихи модель переименовали в Probe.

Ford Mustang Mach-E — ближайший конкурент Tesla Model Y. Кроссовер оснащается силовой установкой мощностью 255 или 332 силы и может проезжать без подзарядки от 340 до 600 километров. Топовый Mustang Mach-E GT выдает 459 силы и разгоняется до первой «сотни» за 3,5 секунды.

Источник: Change.org