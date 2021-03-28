Электрический кроссовер Ford получит эмблему с подсветкой

Как сообщает издание Ford Authority со ссылкой на пресс-секретаря компании Ford Эмму Берг, первым продуктом американской марки со светящейся фирменной эмблемой станет «заряженная» версия электрического кроссовера Mustang Mach-E под названием GT. Самая быстрая модификация электрокроссовера вдобавок станет и первым «Фордом» с подсветкой значка. Кроме того, узнать Mustang Mach-E модели GT снаружи можно будет по иному рисунку решётки радиатора и наличию сплиттера на нижней кромке переднего бампера. Наконец, только для него доступны такие цвета кузова, как ярко-оранжевый Cyber ​​Orange Metallic и тёмно-серый Dark Matter Grey.