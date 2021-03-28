Электрический кроссовер Ford получит эмблему с подсветкой

Как сообщает издание Ford Authority со ссылкой на пресс-секретаря компании Ford Эмму Берг, первым продуктом американской марки со светящейся фирменной эмблемой станет «заряженная» версия электрического кроссовера Mustang Mach-E под названием GT. Самая быстрая модификация электрокроссовера вдобавок станет и первым «Фордом» с подсветкой значка. Кроме того, узнать Mustang Mach-E модели GT снаружи можно будет по иному рисунку решётки радиатора и наличию сплиттера на нижней кромке переднего бампера. Наконец, только для него доступны такие цвета кузова, как ярко-оранжевый Cyber Orange Metallic и тёмно-серый Dark Matter Grey.
Модель оснащается 20-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета Ebony Black, сквозь которые можно увидеть тормозные суппорты Brembo, окрашенные в красный оттенок. Интерьер украшен серой обивкой ActiveX и перфорированными контрастными вставками Miko, а панель приборов отделана алюминием. Силовая установка Ford Mustang Mach-E GT в исполнении Performance Edition развивает 480 лошадиных сил — с места до 60 миль (97 километров) в час такой электрокроссовер разгоняется всего за 3,5 секунды. Запас хода на одной зарядке батареи составляет 378 километров. Версия GT появится в продаже нынешним летом.