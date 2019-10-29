Во Вьетнаме будут собирать российские автобусы

Всего планируется поставить в страну 380 машинокомплектов, 170 из которых – это микроавтобусы «Ситилайн» на базе «Газель». Ранее стало известно, что российский автопроизводитель намерен организовать совместное предприятие с вьетнамской Thanh Dat Group.

Вьетнам является для ГАЗа одним из приоритетных для экспорта макрорегионом. К таковым также относятся Африка, Ближний Восток, Латинская Америка и Евразия.