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11:12

Во Вьетнаме будут собирать российские автобусы

ГАЗ доставит первую партию машинокомплектов в страну в ближайшее время

Группа ГАЗ организует производство модели «Ситилайн» на базе «Газели» во Вьетнаме в рамках поддержки местного автопрома. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова, более трех сотен машинокомплектов «уже плывут во Вьетнам морем».

Всего планируется поставить в страну 380 машинокомплектов, 170 из которых – это микроавтобусы «Ситилайн» на базе «Газель». Ранее стало известно, что российский автопроизводитель намерен организовать совместное предприятие с вьетнамской Thanh Dat Group.

Вьетнам является для ГАЗа одним из приоритетных для экспорта макрорегионом. К таковым также относятся Африка, Ближний Восток, Латинская Америка и Евразия.

Автобус «Ситилайн» вмещает от 13 до 22 пассажиров в зависимости от версии, высота салона составляет 190 сантиметров, а площадь остекления достигает 50 процентов. На российском рынке доступны модификация с дизельным мотором либо битопливный вариант (бензин/пропан).

В середине октября Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»: шильдик, выполненный в фирменном стиле автопроизводителя, получился современным. Впрочем, это еще не означает, что компания намерена выпустить новую модель под этим названием.

Источник: ТАСС