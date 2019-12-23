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15:17

Построен Chevrolet Corvette в стиле «Безумного Макса»

Суперкар оборудовали внешним каркасом безопасности

Алексей Носаченко
Инстаграм-пользователь madmaxc7 выкладывает у себя в профиле подробный отчет о превращении разбитого Chevrolet Corvette C7 во внедорожник для апокалипсиса или фильма «Безумный Макс». В нынешнем виде спорткар практически лишен кузовных панелей, но имеет внешний каркас безопасности.

Судя по фотографиям, madmaxc7 купил «Корвет» седьмого поколения после аварии и решил превратить купе в одни из автомобилей для «Безумного Макса». Двухдверка лишилась дверей, получив болтовой внешний каркас безопасности и задние колеса, обутые в «зубастую» резину. Доработан ли двигатель, пока неясно. У обычного Corvette под капотом стоял V8 6.2 LT1, выдающий 460 лошадиных сил и 631 Нм крутящего момента.

Идея построить машину с «экзоскелетом» чуть раньше пришла в голову блогеру Алексу Чою. Донором для «ралли-кара» стал полноприводный Lamborghini Huracan LP610-4.

Суперкар частично лишился кузовных панелей, место которых занял внешний каркас безопасности. Купе оснастили двумя турбонагнетателями (до переоборудования на суперкаре стоял компрессор) с воздушным промежуточным охладителем, а также огромными воздушными фильтрами.