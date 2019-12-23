Построен Chevrolet Corvette в стиле «Безумного Макса»

Идея построить машину с «экзоскелетом» чуть раньше пришла в голову блогеру Алексу Чою. Донором для «ралли-кара» стал полноприводный Lamborghini Huracan LP610-4.

Суперкар частично лишился кузовных панелей, место которых занял внешний каркас безопасности. Купе оснастили двумя турбонагнетателями (до переоборудования на суперкаре стоял компрессор) с воздушным промежуточным охладителем, а также огромными воздушными фильтрами.