Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»

Основой для проекта Чоя послужил полноприводный Lamborghini Huracan LP610-4. Автомобиль частично лишился кузовных панелей, место которых занял внешний каркас безопасности. «Уракан» оснастили двумя турбонагнетателями (до переоборудования на суперкаре был установлен компрессор) с воздушным промежуточным охладителем, а также огромными воздушными фильтрами, установленными снаружи в верхней части моторного отсека.
Видео: Alex Choi
В прошлом году Чой опубликовал ролик, в котором он ездит по бездорожью на 800-сильный Lamborghini Huracan. Тогда он жаловался на забивающуюся в вентиляционные отверстия грязь. Вероятно, после этого заезда блогер решил снять лишние кузовные панели с машины и превратить ее в ралли-кар в стиле «Безумного Макса».
Самым популярным роликом Чоя стал ролик под названием Lamborghini Launch Control Reaction Compilation — у него 10,8 миллиона просмотров и около трех тысяч комментариев.