Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»

В прошлом году Чой опубликовал ролик, в котором он ездит по бездорожью на 800-сильный Lamborghini Huracan. Тогда он жаловался на забивающуюся в вентиляционные отверстия грязь. Вероятно, после этого заезда блогер решил снять лишние кузовные панели с машины и превратить ее в ралли-кар в стиле «Безумного Макса».