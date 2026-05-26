Магистральный тягач Shacman X6000 впервые показан в России

Ширина нижнего спального места в кабине увеличена до 110 см, сверху добавлена складная полка с фиксируемым бортом. Для управления климатом, мультимедиа и системой кругового обзора служит сенсорный экран. На смену аналоговой панели приборов пришел дисплей, на центральном экране установлен крупный планшет. Сиденье водителя в грузовике снабжено вентиляцией, подогревом и двумя подлокотниками, холодильник дополнен морозильной камерой, инвертор с розетками на 220 В перенесен на сторону пассажира.

Тягач этой модификации получил 12,5-литровый дизель Weichai на 480 л.с., соответствующий нормам «Евро-5», который работает в паре с 16-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Трехосный тягач той же серии X6000 мощнее: под кабиной у него двигатель Weichai мощностью 550 л.с., полная масса автопоезда — 60 тонн.