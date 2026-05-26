Опубликовано 26 мая 2026, 14:251 мин.
Представлен экспедиционный ГАЗ «Соболь»
В Москве показали внедорожный ГАЗ «Соболь» с лебедкой и шноркелем. Пока это не серийная модель, а решение о выпуске такой модификации будет принято позже.
© Motor
Новинка оборудована 16-дюймовыми внедорожными шинами, усиленными бамперами, лебёдкой и шноркелем.
Также инженеры установили блокировку переднего дифференциала. На крыше закреплён экспедиционный багажник, доступ к которому открывает металлическая лестница по левому борту.
Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 85 сантиметров.
Читайте также:
«КамАЗ» анонсировал расширение линейки уникальной спецтехники
Видео: автомобиль футболиста «Спартака» разбился в жестком ДТП, на месте скорая
Водителям рассказали, как спастись от пекла в салоне и не обжечь руки о руль
Источник:Motor
Автор:Алексей Морозов
Тег: