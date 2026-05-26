Опубликовано 26 мая 2026, 14:25
Представлен экспедиционный ГАЗ «Соболь»

В Москве показали внедорожный ГАЗ «Соболь» с лебедкой и шноркелем. Пока это не серийная модель, а решение о выпуске такой модификации будет принято позже.
Внедорожный ГАЗ «Соболь»
Алексей Морозов
Новинка оборудована 16-дюймовыми внедорожными шинами, усиленными бамперами, лебёдкой и шноркелем.

Также инженеры установили блокировку переднего дифференциала. На крыше закреплён экспедиционный багажник, доступ к которому открывает металлическая лестница по левому борту.

Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 85 сантиметров.

