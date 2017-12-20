Фирма Magna показала испытания новой силовой установки

Пульс

Посмотрите, как трехмоторная «Тесла» едет боком по асфальту и снегу

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20 декабря 2017

Компания Magna опубликовала ролик с испытаний трехмоторной «Теслы» Model S. В видео автомобиль дрифтит по треку и снегу, а также тестируется на стенде.

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Производитель разрабатывает электрическую силовую установку под названием «etelligentDrive». На тестовом экземпляре седана Model S используются два электромотора на задней оси и еще один – на передней. Каждый из двигателей выдает по 140 киловатт. Суммарная мощность силовой установки достигает 571 лошадиной силы.

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Как отмечают в «Магне», силовая установка получилась настолько компактной, что занимает столько же места, сколько и два мотора в обычной Tesla Model S. Инженеры говорят, что из разработка эффективнее справляется с распределением крутящего момента по осям, делая автомобиль стабильнее на дороге и азартнее в поворотах.

Премьера прототип «Магны», построенного на базе Tesla Model S, состоится на выставке потребительской электроники CES в следующем году.

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