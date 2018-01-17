Военный радар адаптировали для беспилотников

Производитель автомобильных компонентов компания Magna представила на автосалоне в Детройте радар нового поколения, разработанный в сотрудничестве с технологическим стартапом Uhnder. Новинка, основанная на военных технологиях, должна сократить разрыв между беспилотниками третьего (подразумевает самостоятельное движение в большинстве ситуаций за исключением тяжелых погодных или дорожных условий) и пятого уровня (полноценные беспилотники, которым не нужен руль и педали), а также повысить надежность систем автопилота.

Новый радар способен анализировать окружающую среду в четырех измерениях: дистанция, высота, плотность и скорость — на расстоянии до 300 метров. Он может определять в 100 раз больше объектов и классифицировать каждый из них. Например, радар «видит» защитные ограждения, посторонние объекты на дороге, «лежачих полицейских», а также велосипедистов, пешеходов и домашних животных.

Радар обладает высокой разрешающей способностью и сканирует дорогу со скоростью около 50 раз в 0,05 секунды.

Ранее израильский стартап Vayyar показал систему автопилота, в которой вместо камер и лазерных дальномеров используется беспроводная технология связи UWB. Она позволяет чипам, разработанным компании, «видеть» сквозь стены и другие непрозрачные препятствия, а также работать в неблагоприятных погодных условиях.

Демотсрация работы автомобильного чипа Vayyard

Помимо этого, чипы Vayyar способны анализировать жизненные показатели водителя и пассажиров, определять их рост, приблизительный возраст и положение в автомобиле.