Cadillac показал магниевые колёса для седанов Blackwing

Кованые диски из магниевого сплава легче алюминиевых, что ощутимо снижает неподрессоренные массы и уменьшает момент инерции — это важно для тормозного пути, динамики разгона и управляемости в целом. Магний также имеет самое высокое отношение прочности к массе из всех металлов, поэтому колёса из него делают для чемпионатов Формулы-1, MotoGP и World Endurance Championship. Оба седана — CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing — должны поступить в продажу летом 2021 года.