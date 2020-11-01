После пары тизеров интерьера высокопроизводительных версий моделей CT4 и CT5 Cadillac показал магниевые колёса для седанов Blackwing: это первое официальное изображение экстерьера автомобиля из будущей линейки Blackwing. На нём представлено колесо с тонкими спицами, сделанное из магния. Производитель утверждает, что кованые магниевые колёса будут эксклюзивными для серии Blackwing — их получат только седаны CT4-V и CT5-V, а для «гражданских» моделей эта опция будет недоступна.
Кованые диски из магниевого сплава легче алюминиевых, что ощутимо снижает неподрессоренные массы и уменьшает момент инерции — это важно для тормозного пути, динамики разгона и управляемости в целом. Магний также имеет самое высокое отношение прочности к массе из всех металлов, поэтому колёса из него делают для чемпионатов Формулы-1, MotoGP и World Endurance Championship. Оба седана — CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing — должны поступить в продажу летом 2021 года.