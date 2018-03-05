Mahindra построила рамный внедорожник, на котором нельзя ездить по обычным дорогам

Американское подразделение индийской Mahindra представило компактный рамный внедорожник Roxor. Модель выпущена в честь 70-летнего юбилея компании. Из-за особенностей конструкции и отсутствия каких-либо систем безопасности его нельзя использовать на дорогах общего пользования.

В основе Mahindra Roxor лежит стальная рама лестничного типа. Привод может быть передним или полным. Дорожный просвет модели — 229 миллиметров.

Машина, масса которой составляет 1400 килограммов, оснащается 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 63 лошадиные силы и 195 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика».

В список оснащения внедорожника входит двухступенчатая раздатка Dana, 16-дюймовые колесные диски, внедорожные покрышки, лебедка, силовой передний бампер, дополнительная секция светодиодного освещения, а также аудиоустановка, смонтированная в задней части каркаса безопасности.

Минимальная цена машины — 15 499 долларов (886 тысяч рублей).

Ранее сайт Jalopnik.com сравнил грузоподъемность Mahindra Jeeto, оснащенного 11-сильным одноцилиндровым двигателем, и полноразмерного пикапа Ford F-150. Оказалось, что модификация Ford с двигателем 3.6 V6 способна перевезти груз массой до 658 килограммов — на 40 килограммов меньше, чем Mahindra.

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