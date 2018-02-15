11-сильная Mahindra обогнала Ford F-150 по грузоподъемности

Индийский грузовичок Mahindra Jeeto с 11-сильным одноцилиндровым двигателем оказался грузоподъемнее пикапа Ford F-150. Модификация Ford с двигателем 3.6 V6 способна перевезти груз массой до 658 килограммов, Jeeto — до 700. Об этом сообщает портал Jalopnik.

Mahindra Jeeto оснащается двигателем объемом 625 кубических сантиметров, отдача которого может быть увеличена до 16 лошадиных сил (38 Нм). Агрегат работает в паре с четырехступенчатой трансмиссией. Масса грузовичка — 685 килограммов. Топливный бак Jeeto вмещает 10,5 литра топлива. На нем он может проехать около 400 километров.

Ford F-150

Сравниваемый с Jeeto пикап F-150 — это полноприводная модификация с двойной кабиной и колесной базой 3863 миллиметра. 3,5-литровый двигатель семейства EcoBoost выдает на нем 380 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 10-ступенчатым «автоматом».

Ранее компания Chevrolet сравнила тяжелые пикапы Silverado 3500HD и Ford Super Duty F-450 в дрэг-гонке. Обе машины буксируровали прицепы с грузом массой четыре с половиной тонны.