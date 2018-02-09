Индийцы построили внедорожник Hammer, похожий на Wrangler

Индийская компания DC Design представила на моторшоу в Дели собственную модификацию внедорожника Mahindra Thar – Hammer. Автомобиль получил жесткую крышу, видоизмененные бамперы и более широкие передние крылья. Об этом сообщает Motoroids.

Помимо внешности, внедорожнику также изменили салон: установили новые дверные панели с отделкой из кожи, на крыше смонтировали светодиодную подсветку, стилизовали центральную консоль и укомплектовали раздельными задними креслами.

Внедорожник Mahindra Thar оснащен 2,5-литровым дизельным мотором, выдающим 105 лошадиных сил и 247 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика» с понижающим рядом. На задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал.

На Auto Expo 2018 дебютировала еще одна новинка от DC Design — среднемоторный спорткар TCA, название которого расшифровывается как «титан, карбон и алюминий». Автомобиль получил 3,8-литровый двигатель V8 мощностью 320 лошадиных сил и шестидиапазонный «автомат». На разгон до 100 километров в час DC TCA необходимо 4,5 секунды.

Первая машина DC Design появилась в 2012 году. Это был спорткар Avanti, оснащенный 265-сильным турбомотором Ford, Позже появилась 310-сильная версия машины с двигателем от хот-хэтча Renault Megane RS.