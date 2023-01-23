Малайзия поможет России с поставками автозапчастей

Малайзия поможет России с поставками автозапчастейЮго-восточное государство рассматривает возможность взаиморасчетов в национальных валютах
Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил информационному агентству РИА Новости, что юго-восточное государство собирается нарастить в нашу страну экспорт автомобильных запчастей. Чиновник заявил, что малайзийские компании видят в отечественном рынке огромный потенциал. При этом не исключено, что взаиморасчеты за товары между странами будут производить в национальных валютах.
Хайфил Элми Джамил заявил, что Малайзия активно продвигает собственные продукты и услуги в России, а также побуждает местных экспортеров расширять свое присутствие на российском рынке, поскольку он представляет огромный потенциал для производителей. Кроме того, посольство юго-восточной страны способствует сотрудничеству российского и малайзийского бизнесов.
В сфере автомобильных запчастей малазийцы сделают упор на экспорт аудиосистем, динамиков, а также антенн, покрышек и других деталей транспортных средств. При этом власти Малайзии могут организовать взаиморасчеты с российскими компаниями в национальных валютах. Возможность подобного сотрудничества будет зависеть от объема товарооборота.
В декабре прошлого года власти Таиланда сообщили, что Королевство собирается поставлять в Россию автозапчасти. Тогда Бангкок заявлял, что ожидает списки конкретных комплектующих, необходимых российскому рынку.