Малайзия поможет России с поставками автозапчастей

Юго-восточное государство рассматривает возможность взаиморасчетов в национальных валютах

Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил информационному агентству РИА Новости, что юго-восточное государство собирается нарастить в нашу страну экспорт автомобильных запчастей. Чиновник заявил, что малайзийские компании видят в отечественном рынке огромный потенциал. При этом не исключено, что взаиморасчеты за товары между странами будут производить в национальных валютах.