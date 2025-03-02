MAN запустил производство последнего турбодизеля для грузовиков

Дизельные двигатели линейки D30 заменят серии D26 и D15. Предусмотрено шесть уровней производительности от 380 лошадиных сил и 2100 Нм крутящего момента до 560 лошадиных сил и 2800 Нм. По оценкам MAN, 40-тонные седельные тягачи TGX с новым дизелем на пять процентов экономичнее предшественников и выделяют на пять процентов меньше диоксидов углерода.