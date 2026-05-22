Маневренность как у Porsche: в России появится новый Changan Uni-V

Водителю доступен режим Super Race: на экран мультимедиа выводится телеметрия и можно замерять время разгона. За управляемость отвечают система динамического управления вектором тяги (DTV), между стойками предусмотрена распорка, увеличивающая жесткость кузова. В «лосином тесте» Uni-V Sport показал скорость 78 км/ч: в Changan отмечают, что такие же результаты в свое время демонстрировали BMW M4 G82 и Porsche Taycan Turbo S.

На высокой скорости над крышкой багажника автоматически поднимается активный задний спойлер, который улучшает прижимную силу. Длина автомобиля составляет 4740 мм, колесная база — 2750 мм.

В оснащении предусмотрена панорамная крыша, 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, атмосферная подсветка в салоне. Водительское кресло регулируется в шести направлениях, пассажирское — в четырех. Есть подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев задних и руля. Цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов, экран мультимедиа — 14,6 дюйма.

В российской версии у автомобиля есть обогрев лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и зеркал, полноразмерное запасное колесо. Кузов полностью оцинкован, включая крышу. Палитра включает шесть цветов.

