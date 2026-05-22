Понравится таксистам: Belgee готовит «ободранную» версию X50

«На текущий год в планах есть выпуск Х50 с современным 4-цилиндровым двигателем, но меньшей мощности, а также с более простыми системами и слегка изменённой внешностью», — отметил Свидерский.

Машина (в автопроме такие версии принято называть «ободранными») будет отличаться менее продвинутой медиасистемой, базовым набором водительских ассистентов и другими упрощениями.

По словам управленца, главная цель — производить более доступный автомобиль для служб каршеринга, такси и корпоративных парков, то есть сфер, где стартовая стоимость имеет очень большое значение.

Ранее неофициально сообщалось, что модель может получить модификацию, оснащённую 4-цилиндровым 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с., 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Читайте также: