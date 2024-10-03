BMW XM «раскачали» до 900 лошадиных сил

Прокачивают кроссовер путем установки фирменного блока управления двигателем MHtronik и новой выхлопной системы. Выбирать есть из чего: либо Akrapovic Slip-On с дистанционной регулировкой звука из салона, либо собственная манхартовская магистраль из нержавейки с гоночными даунпайпами. Неизменными остаются только компоненты подвески (кроме пружин, которые меняют на укороченные H&R) и тормоза M Sport с шестипоршневыми суппортами на передней оси — но если нужно, то и их поменяют на что-то более серьезное.