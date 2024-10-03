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Опубликовано 03 октября 2024, 15:44
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BMW XM «раскачали» до 900 лошадиных сил

Свой вариант тюнинга непопулярного кроссовера представило ателье Manhart
Кроссовер BMW XM стал мощнее и получил 24-дюймовые колеса. В исполнении MHXM 900, которое машина получила в мастерской Manhart, гибрид выдает 900 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. К тому же у него новый обвес из углепластика, композитный капот и заниженная подвеска. Тормоза штатные, но при необходимости в Manhart заменят и их.
BMW XM «раскачали» до 900 лошадиных сил
© Manhart
Алексей Носаченко

Кроссовер BMW XM Label Red заехал в ателье Manhart, где из него сделали инфернальный MHXM 900. Число в названии традиционно означает мощность силовой установки. У XM она гибридная, на базе «битурбовосьмёрки» S68 объёмом 4,4 литра. В стоке комбинированная отдача составляет 748 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, но Manhart предлагает довести показатели до 900 сил и 1200 Нм. К слову, это только Stage 1, а ведь есть ещё Stage 2 и Stage 3.

© Manhart

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Прокачивают кроссовер путем установки фирменного блока управления двигателем MHtronik и новой выхлопной системы. Выбирать есть из чего: либо Akrapovic Slip-On с дистанционной регулировкой звука из салона, либо собственная манхартовская магистраль из нержавейки с гоночными даунпайпами. Неизменными остаются только компоненты подвески (кроме пружин, которые меняют на укороченные H&R) и тормоза M Sport с шестипоршневыми суппортами на передней оси — но если нужно, то и их поменяют на что-то более серьезное.

© Manhart

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Выделяться визуально MHXM 900 помогает новый углепластиковый обвес по нижнему периметру кузова. Из композита также сделан капот и декоративные накладки в салоне. Колеса у кроссовера тоже особые — 24-дюймовые Manhart Concave One. Такой комплект обойдется в 6020 евро, или почти 633 тысячи рублей. В общем, весь тюнинг потянет на кругленькую сумму. Плюс сам XM, который в Германии стоит 203 тысячи евро, что соответствует 21,3 миллиона рублей.

Источник:Manhart
Автор:Алексей Носаченко
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#Manhart