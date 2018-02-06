Филиппинские власти превратили роскошные автомобили в металлолом

Власти Филиппин уничтожили два десятка дорогих автомобилей, конфискованных таможней в прошлом году. Среди машин, превращенных бульдозером в груду металла, были Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray. Таким образом президент страны Родриго Дутерте выразил свое отношение к преступности и коррупции, пишет Reuters.

Общая стоимость автомобилей, уничтоженных во время празднования 116-й годовщины основания Бюро таможенного контроля, составила 1,2 миллиона долларов. По поручению президента они были переданы скупщикам металлолома.

«Для тех, кто пытается путем подкупа должностных лиц уклониться от налогов мы хотим сказать одно — у вас ничего не получится», — отметил министр финансов Филиппин Карлос Домингес.

Всего в 2017 году таможня Филиппин изъяла нелегально ввезенных автомобилей на сумму 2,93 миллиарда долларов.

Видео со страницы Facebook канала PTV.

В конце января текущего года австралийская полиция уничтожила несколько автобилей, конфискованных в ходе рейдов на организаторов незаконных уличных гонок. Среди уничтоженных машин — Nissan Skyline R33, Nissan Silvia S13 и пикап Holden.