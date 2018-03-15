Филиппинские власти раздавили бульдозером роскошные машины

Филиппинское правительство в рамках программы «Осуждения и публичного уничтожения контрабандных транспортных средств» превратило 14 автомобилей премиум-класса в металлолом. Их раздавили бульдозером в Порту Айрин, провинция Кагаян, сообщает телеканал RTVM.

Среди уничтоженных машин: Maserati Quattroporte, BMW B12 Alpina, Porsche 911 GT3, BMW Z1, Opel Manta, Renault R5 и двухдверная версия Mercedes-Benz G-Class. Автомобили были незаконно ввезены в страну из Кореи и Японии в 2014 году. Их общая стоимость составила 27 миллионов филиппинских песо (около 30 миллионов рублей).

Видео со страницы RTVM в Facebook.

После основной части бульдозером уничтожили еще 841 транспортное средство.

В феврале текущего года во время празднования 116-й годовщины основания Бюро таможенного контроля Филиппин, власти уничтожили машин на 1,2 миллиона долларов. По поручению президента страны Родриго Дутерте они были переданы скупщикам металлолома.