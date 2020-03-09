Посмотрите на броневик Mercedes-AMG G 63 с кузовом из карбона

Ателье Mansory не раскрывает динамические характеристики бронированного Mercedes-AMG G 63, его массу и цену доработок. От количества заказов на пуленепробиваемый «Гелендеваген» будут зависеть дальнейшие перспективы тюнинг-мастерской на рынке бронеавтомобилей.

Месяц назад о выпуске защищённых G-Class объявила другое именитое ателье — Brabus. Продажи броневиков обещают запустить до конца первого полугодия 2020-го.