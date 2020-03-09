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18:18

Посмотрите на броневик Mercedes-AMG G 63 с кузовом из карбона

Ателье Mansory показало пуленепробиваемый G-Class с фирменным тюнингом

© Mansory
Сергей Ильин
Фирма Mansory выпустила дебютный бронированный автомобиль. Первенцем стал Mercedes-AMG G 63, защищённый по стандарту VPAM 7, то есть способный спасти от обстрела из автомата Калашникова. Помимо брони, внедорожник отличился карбоновыми внешними панелями кузова, обвесом, персонализированным салоном и форсированным двигателем.

Инженеры Mansory защитили салон «Гелендевагена» по технологии скрытого бронирования, так что снаружи пуленепробиваемый G 63 выдают только толщина стёкол и усиленные покрышки. Помимо защиты по стандарту VPAM 7, ателье предлагает менее эффективную, но более лёгкую броню VPAM 4 — такие внедорожники смогут спасти от обстрела мелкокалиберным оружием, например, от пистолета или револьвера.

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Броневик Mercedes-AMG G 63 от Mansory выделяется среди обычных «Гелендевагенов» оригинальным капотом, широкофюзеляжным обвесом и видоизменёнными бамперами. Все внешние элементы нижней части кузова стилизованы карбоном, спереди смонтирован кенгурин, за кастомной решёткой радиатора установлены диодные красно-синие стробоскопы.

Интерьер внедорожника может быть перешит вручную с учётом пожеланий заказчика. Демонстрационный Mercedes-AMG G 63 отличился четырёхместным салоном, украшенным светло-коричневой и белой кожей. Дизайнеры сохранили архитектуру передней панели и дверных карт, заменив только материалы отделки и логотипы Mercedes-Benz.

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Чтобы скомпенсировать увеличенную массу бронированного G-Класса, мотористы Mansory предлагают форсировать двигатель V8 4.0 со стандартных 585 лошадиных сил до 700 или 800 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент 800-сильной версии может достигать 1050 Нм.

Ателье Mansory не раскрывает динамические характеристики бронированного Mercedes-AMG G 63, его массу и цену доработок. От количества заказов на пуленепробиваемый «Гелендеваген» будут зависеть дальнейшие перспективы тюнинг-мастерской на рынке бронеавтомобилей.

Месяц назад о выпуске защищённых G-Class объявила другое именитое ателье — Brabus. Продажи броневиков обещают запустить до конца первого полугодия 2020-го.