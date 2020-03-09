Посмотрите на броневик Mercedes-AMG G 63 с кузовом из карбона

Инженеры Mansory защитили салон «Гелендевагена» по технологии скрытого бронирования, так что снаружи пуленепробиваемый G 63 выдают только толщина стёкол и усиленные покрышки. Помимо защиты по стандарту VPAM 7, ателье предлагает менее эффективную, но более лёгкую броню VPAM 4 — такие внедорожники смогут спасти от обстрела мелкокалиберным оружием, например, от пистолета или револьвера.
Броневик Mercedes-AMG G 63 от Mansory выделяется среди обычных «Гелендевагенов» оригинальным капотом, широкофюзеляжным обвесом и видоизменёнными бамперами. Все внешние элементы нижней части кузова стилизованы карбоном, спереди смонтирован кенгурин, за кастомной решёткой радиатора установлены диодные красно-синие стробоскопы.
Интерьер внедорожника может быть перешит вручную с учётом пожеланий заказчика. Демонстрационный Mercedes-AMG G 63 отличился четырёхместным салоном, украшенным светло-коричневой и белой кожей. Дизайнеры сохранили архитектуру передней панели и дверных карт, заменив только материалы отделки и логотипы Mercedes-Benz.
Чтобы скомпенсировать увеличенную массу бронированного G-Класса, мотористы Mansory предлагают форсировать двигатель V8 4.0 со стандартных 585 лошадиных сил до 700 или 800 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент 800-сильной версии может достигать 1050 Нм.
Ателье Mansory не раскрывает динамические характеристики бронированного Mercedes-AMG G 63, его массу и цену доработок. От количества заказов на пуленепробиваемый «Гелендеваген» будут зависеть дальнейшие перспективы тюнинг-мастерской на рынке бронеавтомобилей.
Месяц назад о выпуске защищённых G-Class объявила другое именитое ателье — Brabus. Продажи броневиков обещают запустить до конца первого полугодия 2020-го.