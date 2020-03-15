Lamborghini Aventador сменили фары и расширили кузов

Ателье Mansory путём доработки блока управления двигателем сумело повысить эти значения до 800 лошадиных сил и 780 ньютон-метров. «Донор» ускоряется до 100 километров в час за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости в 350 километров в час, а Cabrera катапультируется до «сотни» ещё на 0,2 секунды быстрее и развивает скорость на пять километров в час больше. Mansory пока не сообщила, во сколько оценивается трансформация автомобиля из Aventador SVJ в «Кабреру», но с учётом того, что стоимость экстремального Lamborghini начинается с 349 116 евро, работы тоже явно обойдутся недёшево.