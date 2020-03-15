Lamborghini Aventador сменили фары и расширили кузов

Ателье Mansory способно сделать любой самый экстравагантный автомобиль ещё более эпатажным — и агрессивный суперкар Cabrera очередной тому пример. Он назван в честь испанской породы быков и сделан на базе экстремального Lamborghini Aventador SVJ. Итальянский суперкар выпущен всего в 963 экземплярах, но Mansory доработала всего три из них. Кроме эффектного карбонового обвеса и новых колёс, Cabrera заметно отличается от «донора» иными фарами головного света с двойными светодиодными элементами. В бампере появились полоски диодных ходовых огней. Задняя часть автомобиля украшена четырьмя крупными патрубками выхлопной системы между фонарями.
Приземистый кузов Aventador SVJ стал шире ещё на четыре сантиметра и получил крышку моторного отсека из углеродного волокна. В передних крыльях появились вентиляционные прорези, под передним бампером можно рассмотреть новый сплиттер. Колёсные арки «Кабреры» достаточно велики, чтобы вместить кованые колёса Mansory с шинами Pirelli размера 255/30ZR20 спереди и 355/25ZR21 сзади. Кузов автомобиля окрашен в зелёный оттенок Vento Verde, а интерьер отделан кожей и алькантарой с ярко-зелёными вставками. Стандартный Lamborghini Aventador SVJ оснащён атмосферным мотором V12 объёмом 6,5 литра, мощностью 770 лошадиных сил и крутящим моментом 720 ньютон-метров.
Ателье Mansory путём доработки блока управления двигателем сумело повысить эти значения до 800 лошадиных сил и 780 ньютон-метров. «Донор» ускоряется до 100 километров в час за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости в 350 километров в час, а Cabrera катапультируется до «сотни» ещё на 0,2 секунды быстрее и развивает скорость на пять километров в час больше. Mansory пока не сообщила, во сколько оценивается трансформация автомобиля из Aventador SVJ в «Кабреру», но с учётом того, что стоимость экстремального Lamborghini начинается с 349 116 евро, работы тоже явно обойдутся недёшево.