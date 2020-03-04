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4 марта, 16:40

Суперуниверсал Audi RS6 Avant «переодели» в карбоновый кузов

Ателье Mansory представило новый проект на базе самой быстрой семейной машины из Ингольштадта

Алексей Носаченко
Баварское ателье Mansory, известное своими эпатажными тюнинг-проектами, представило доработанный Audi RS6 Avant последнего поколения. Суперуниверсалу достался полностью углепластиковый кузов, огромный диффузор и новая выхлопная система.

Экстравагантный Audi RS6 Avant в версии Mansory легко опознать по капоту с вентиляционными прорезями, переднему спойлеру с винглетами и крылу за двери багажника. Кроме того, обращают внимание огромные 22-дюймовые колеса и мрачная окраска кузова с контрастной желтой полосой, протянувшейся от кромки капота до диффузора. Корму украшают новые наконечники выхлопа, которые из овальных стали трапециевидными.

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Под капотом «переодетого» суперуниверсала по-прежнему установлен твин-турбо V8 4.0, но форсированный с 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента до 730 сил и 1000 Нм. Время разгона до «сотни» после повышения отдачи двигателя сократилось на 0,4 секунды до 3,2 секунды. Максимальная скорость не раскрывается — обычный RS6 Avant набирает 305 километров в час.

В прошлом году немецкая ABT Sportsline в качестве эксперимента построила первый в мире гибридный RS6. Суммарная отдача силовой установки универсала, состоящей из 4,0-литрового битурбо двигателя V8, электромотора, напрямую соединенного с карданным валом, и батареи емкостью 13,6 киловатт-часа, составила 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента.