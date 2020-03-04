Суперуниверсал Audi RS6 Avant «переодели» в карбоновый кузов

Экстравагантный Audi RS6 Avant в версии Mansory легко опознать по капоту с вентиляционными прорезями, переднему спойлеру с винглетами и крылу за двери багажника. Кроме того, обращают внимание огромные 22-дюймовые колеса и мрачная окраска кузова с контрастной желтой полосой, протянувшейся от кромки капота до диффузора. Корму украшают новые наконечники выхлопа, которые из овальных стали трапециевидными.