Mansory поставило на Rolls-Royce Cullinan карбоновые диски и выкрасило «Дух экстаза» оранжевым

Колесные диски прикрыты карбоновыми аэродинамическими колпаками, что вызывает вопросы к практичности такой доработки — с учетом того, что массивный кроссовер не отличается выдающимися аэродинамическими характеристиками.

Салон отделан черной алькантарой с оранжевой контрастной прострочкой и карбоновых панелей внутри не меньше, чем снаружи. Двигатель получил новую прошивку, за счет чего его мощность возросла до 720 л.с. против стандартных 600 л.с. Также клиентам предлагается на выбор два варианта тюнинга выхлопной системы: с двумя патрубками по центру бампера, либо с четырьмя по бокам.

Ранее Mansory сделало из Mercedes-Benz G-Class «аквариум на колесах» с бирюзовым салоном.