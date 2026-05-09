Mansory поставило на Rolls-Royce Cullinan карбоновые диски и выкрасило «Дух экстаза» оранжевым
Углепластиком отделан практически каждый сантиметр кузова британского кроссовера. Автомобиль получил полностью новый передний бампер, расширители колесных арок, капот, боковые юбки и задний диффузор. Карбоновую отделку получили даже крышка багажника со спойлером.
Дизайнеры Mansory добавили в экстерьере и интерьере машины оранжевые акценты: патрубки выхлопной системы, полосы по бокам кузова и эмблемы. Самый вызывающий штрих — фигурка «Дух экстаза», традиционно венчающая капот каждого Rolls-Royce. На Black Badge Emperor Signature она также темно-оранжевая.
Колесные диски прикрыты карбоновыми аэродинамическими колпаками, что вызывает вопросы к практичности такой доработки — с учетом того, что массивный кроссовер не отличается выдающимися аэродинамическими характеристиками.
Салон отделан черной алькантарой с оранжевой контрастной прострочкой и карбоновых панелей внутри не меньше, чем снаружи. Двигатель получил новую прошивку, за счет чего его мощность возросла до 720 л.с. против стандартных 600 л.с. Также клиентам предлагается на выбор два варианта тюнинга выхлопной системы: с двумя патрубками по центру бампера, либо с четырьмя по бокам.
Ранее Mansory сделало из Mercedes-Benz G-Class «аквариум на колесах» с бирюзовым салоном.