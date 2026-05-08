Mansory создал «аквариум на колесах» с бирюзовым салоном из Mercedes-Benz G-Class
Главные внешние особенности модели Mansory Azura — передние двери, открывающиеся против хода (в стиле Rolls-Royce), которые когда-то назвали суицидальными, а также белая тканевая складная крыша.
Кузов получил расширенные колёсные арки, новый передний бампер с иными воздухозаборниками, дневные ходовые огни, а также декоративные жалюзи на передних крыльях и выдвижные подножки. Автомобиль оснащён массивными колёсными дисками в цвет кузова.
Однако самым шокирующим элементом стал интерьер, который обозреватели портала Carscoops уже прозвали «аквариумом на колесах». Почти каждый квадратный сантиметр салона — сиденья, дверные карты, приборная панель и даже рулевое колесо — обтянут бирюзовой кожей.
Не обошлось и без доработки двигателя. Штатный 4,0-литровый битурбо V8 оснастили новыми турбокомпрессорами, выпускными коллекторами и специальной выхлопной системой. В результате отдача выросла до 820 л.c. и 1150 Нм крутящего момента. Это позволяет тяжёлому кабриолету разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4 с.
Стоимость проекта Mansory Azura не разглашается, но, по оценке Carscoops, она наверняка превысит несколько сотен тысяч долларов. Автомобиль будет предназначен для горстки покупателей, готовых выписать чек за такую экстравагантность.
