Опубликовано 06 мая 2026, 13:091 мин.
В России резко выросли продажи Toyota
Автоэксперт Целиков: продажи Toyota в России выросли почти в 2 раза . В январе-апреле 2026 года в России зарегистрировали 9708 новых автомобилей Toyota. Это на 97% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4929 штук). Бренд занимает седьмое место в рейтинге продаж, его рыночная доля превышает 2,5%. Иными словами, каждый 40-й покупатель нового автомобиля выбирает Toyota. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
© Toyota
«Самой популярный моделью Toyota остается кроссовер RAV4. На него пришлось чуть более трети (34,2%) спроса — 3324 штуки. В тройку лидеров также входят Highlander (3176 шт) и Camry (1788 шт)», — отмечает эксперт.
Примечательно, что почти 90% автомобилей Toyota, попавших в Россию (8549 штук), были произведены в Китае. Разумеется, все поставки осуществляются по схемам альтернативного импорта, в том числе через Киргизию.
Источник:Telegram-канал "Сергей Целиков -- Автостат"
Автор:Арина Лысенко
