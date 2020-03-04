Салон Lamborghini Urus от пола до потолка обшили синей кожей

Все элементы интерьера Lamborghini Urus от Mansory оформлены в той цветовой гамме, что и кузов: яркой кожей от пола до потолка обшит весь салон, включая сиденья, дверные карты, потолок, переднюю панель, нижнюю часть рулевой колонки.

Контрастируют с лазуритом лимонно-желтые логотипы ателье, прострочка кресел, окантовка ковриков и дефлекторов вентиляции. На потолке вышиты ромбовидные узоры с белой подсветкой и эффектом звездного неба.