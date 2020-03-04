Салон Lamborghini Urus от пола до потолка обшили синей кожей

Все элементы интерьера Lamborghini Urus от Mansory оформлены в той цветовой гамме, что и кузов: яркой кожей от пола до потолка обшит весь салон, включая сиденья, дверные карты, потолок, переднюю панель, нижнюю часть рулевой колонки.
Контрастируют с лазуритом лимонно-желтые логотипы ателье, прострочка кресел, окантовка ковриков и дефлекторов вентиляции. На потолке вышиты ромбовидные узоры с белой подсветкой и эффектом звездного неба.
Экстерьеру кроссовера придали индивидуальности за счет расширителей колесных арок, кастомных бамперов, оригинальных боковых юбок, нового капота и пары задних антикрыльев сложной формы. Элементы выполнены из углеродного волокна. Штатный выхлоп уступил место кастомному глушителю с трехсекционным патрубком в стиле ракеты.
Все детали обвеса сделаны в нарочито агрессивном стиле; на выбор Mansory предлагает два варианта колесных дисков: витые десятиспицевые или однонаправленные семиспицевые с толстой окантовкой. Для наглядности для фотосессии слева на Urus установили одни колеса, а справа — другие.
Помимо внешних улучшений, Mansory готово увеличить отдачу 4,0-литровой «битурбовосьмерки» с 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента до 810 сил и 1000 Нм. Форсировка позволяет уменьшить время разгона до 100 километров в час до 3,3 секунды и увеличить максимальную скорость до 320 километров в час.
Цена доработок Mansory не раскрывает, но с учетом масштаба переделок дешевым комплект Venatus не будет. Например, представленный год назад Rolls-Royce Cullinan с тюнингом Mansory Billionaire стоил 880 тысяч долларов.