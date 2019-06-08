Ferrari 458 Italia получила механическую коробку

По словам представителей ателье, у них уже набралось немало заказов на суперкары Ferrari с «ручкой» - как 430, так и 458. Работы по установке коробки должны быть завершены через несколько месяцев. Правда, марка и модель используемой механической трансмиссии пока не сообщается, равно как и стоимость такой модернизации. Одно можно сказать наверняка: дешёвой она точно не будет.

Тем временем Toyota придумала новый тип коробки передач, который сочетает особенности механической и автоматической трансмиссий. Агрегат требует ручного переключения передач, но не позволит ошибиться с их выбором, а также умеет самостоятельно переключаться в «нейтраль».