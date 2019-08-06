Арабские шейхи задают тренд на «мраморные» автомобили

Но, как выяснилось, далеко не все способны оценить подобную экзотику. Опрошенные корреспондентом прохожие сравнивали Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga с «раковиной в безвкусном отеле». «Очевидно, владелец думает, что это модно, но для меня эти машины выглядят нелепо», – заявил один из жителей британской столицы.
foxnews.com
Можно предположить, что «мраморная» пленка идет не всем автомобилям. Например, в Сети встречаются примеры с подобным оформлением Lamborghini Urus и Bugatti Chiron, под фотографиями которых – сплошь восхищенные комментарии.
У виниловой пленки есть ряд преимуществ. Во-первых, она способна защитить кузов от мелкого мусора, который может оставить сколы и царапины на лакокрасочном покрытии. А во-вторых, если экстравагантный дизайн наскучит, ее можно удалить, вернув автомобилю первозданный вид.
Известные тюнинг-ателье уже некоторое время используют похожий прием с дизайном «под камень». Например, на Женевском автосалоне в марте этого года Mansory показало Bugatti Veyron, кузов которого покрыт специальным материалом под названием «Marble Collage» («мраморный коллаж»).