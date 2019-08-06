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10:51

Арабские шейхи задают тренд на «мраморные» автомобили

Последний писк моды на улицах Лондона – виниловая пленка «под мрамор»

© foxnews.com
В Лондоне замечены два дорогих суперкара на дубайских номерах – Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga, которые выглядят так, словно выточены из белого мрамора. Как сообщает Fox News, пленка «под мрамор» набирает популярность среди богатых владельцев элитных автомобилей.

Но, как выяснилось, далеко не все способны оценить подобную экзотику. Опрошенные корреспондентом прохожие сравнивали Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga с «раковиной в безвкусном отеле». «Очевидно, владелец думает, что это модно, но для меня эти машины выглядят нелепо», заявил один из жителей британской столицы.

foxnews.com

Можно предположить, что «мраморная» пленка идет не всем автомобилям. Например, в Сети встречаются примеры с подобным оформлением Lamborghini Urus и Bugatti Chiron, под фотографиями которых – сплошь восхищенные комментарии.

У виниловой пленки есть ряд преимуществ. Во-первых, она способна защитить кузов от мелкого мусора, который может оставить сколы и царапины на лакокрасочном покрытии. А во-вторых, если экстравагантный дизайн наскучит, ее можно удалить, вернув автомобилю первозданный вид.

Известные тюнинг-ателье уже некоторое время используют похожий прием с дизайном «под камень». Например, на Женевском автосалоне в марте этого года Mansory показало Bugatti Veyron, кузов которого покрыт специальным материалом под названием «Marble Collage» («мраморный коллаж»).

Источник: Fox News