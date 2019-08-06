Арабские шейхи задают тренд на «мраморные» автомобили

Но, как выяснилось, далеко не все способны оценить подобную экзотику. Опрошенные корреспондентом прохожие сравнивали Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga с «раковиной в безвкусном отеле». «Очевидно, владелец думает, что это модно, но для меня эти машины выглядят нелепо», – заявил один из жителей британской столицы.