Студент сделал рестомод болида Формулы-1 из 1970-х

Мы уже привыкли к рестомодам Porsche, которых за последние несколько лет появилась бесчисленное множество. А как насчет рестомода болида Формулы-1? Причем того самого March 741 в ливрее Jägermeister из сезона 1974 года. Как мог бы выглядеть «снегоуборщик» в нынешних реалиях, представил студент факультета автомобильного дизайна Университета Западной Богемии Йонаш Ягерчик. А реализовать его задумку помогли CGI-студия ZICHER Team и специалисты по трехмерной печати из MCAE Systems.