Студент сделал рестомод болида Формулы-1 из 1970-х

Студент сделал рестомод болида Формулы-1 из 1970-хОтправной точкой проекта стал March 741
Мы уже привыкли к рестомодам Porsche, которых за последние несколько лет появилась бесчисленное множество. А как насчет рестомода болида Формулы-1? Причем того самого March 741 в ливрее Jägermeister из сезона 1974 года. Как мог бы выглядеть «снегоуборщик» в нынешних реалиях, представил студент факультета автомобильного дизайна Университета Западной Богемии Йонаш Ягерчик. А реализовать его задумку помогли CGI-студия ZICHER Team и специалисты по трехмерной печати из MCAE Systems.
Рестомод March 741 спроектирован, как любой из «Зингеров». Основное внимание Ягерчик уделил главным фишкам оригинальной машины: характерному воздухозаборнику и удлиненному антикрылу. Сохранены исходные пропорции, колесная база и даже посадка пилота, но добавлены современные детали. Помимо углепластика, с которым в 1970-х только начинали экспериментировать, это и активная аэродинамика, и опциональный «нимб» Halo. Что и говорить, сглаженные поверхности определено придали 741-му современный облик, но ещё увеличили прижимное усилие.
я выбрал вместо рекламы.
С помощью ZICHER Team Ягерчик перенес своё творение на виртуальную трассу, а MCAE Systems распечатали машину в масштабе 1:6. Её вдобавок забрендировали в стиле Rennmeister — нового бренда, созданного к 50-летию Jägermeister Racing самой Jägermeister и креативным агентством CD Works с целью по-новому взглянуть на культовые гоночные автомобили прошлого. Возможно, рендерами и моделькой дело не ограничится, и кто-нибудь да построит такой болид «в металле».