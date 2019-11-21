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17:07

Mercedes-Benz показал юбилейный кемпер Marco Polo

Его посвятили 35-летию одноимённой линейки

Подразделение Mercedes-Benz Vans, выпускающее малотоннажные фургоны и минивэны, представило юбилейную версию кемпера Marco Polo. Она называется ArtVenture и посвящена 35-летию линейки, берущей своё начало с Mercedes-Benz 209 D 1984 года.

Спецверсия построена на базе обычного Marco Polo, который, в свою очередь, представляет V-Class c подъемной крышей, кухонной секцией, мойкой, встроенным холодильником и спальными местами для четырех человек. Отличается ArtVenture только аквамариновым цветом гофрированной мембраны крыши и опциональным декором боковин кузова с матовой основной поверхностью и акцентами цвета морской воды.

Первый Marco Polo появился в 1984 году. Кемпер, известный как Bremer Transporter, построили на базе Mercedes-Benz 209 D. В оснащение компактного автомобильчика входила двухспальная кровать под крышей, кухня с газовой плитой и холодильник.

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Кемпер приводит в движение 2,0-литровый дизельный двигатель OM 654 с различными вариантами отдачи. В версии Marco Polo 300 d агрегат выдает 239 сил и 500 Нм момента (режим ECO Boost добавляет ещё 30 Нм), а 250 d — 190 сил и 440 Нм. Привод может быть передним или полным. Коробка — девятидиапазонный автомат.

В августе российский офис Mercedes-Benz объявил об отзыве 21 кемпера Marco Polo. Эти автомобили оборудованы матрасами, под которыми может появиться ржавчина из-за определенных погодных условий. Из-за коррозии может ослабнуть конструкция крыши и пострадать прочность кузова. Кроме того, ржавчина может испортить петли, на которые крепится кровать.