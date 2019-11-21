Mercedes-Benz показал юбилейный кемпер Marco Polo

В августе российский офис Mercedes-Benz объявил об отзыве 21 кемпера Marco Polo. Эти автомобили оборудованы матрасами, под которыми может появиться ржавчина из-за определенных погодных условий. Из-за коррозии может ослабнуть конструкция крыши и пострадать прочность кузова. Кроме того, ржавчина может испортить петли, на которые крепится кровать.