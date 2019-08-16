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20:21

В России третий раз за месяц отзывают автомобили Mercedes-Benz

В этот раз неисправность обнаружили более чем в 20 домах на колесах Marco Polo

Mercedes-Benz объявил третью за месяц отзывную кампанию в России. В этот раз в сервисы отправят 21 кемпер V-Class Marco Polo, на которых может обвалиться кровать.

Под отзыв попали автомобили, которые были произведены в период с января 2017 года по июнь 2018-го. Они оборудованы матрасами, под которыми может появиться ржавчина из-за определенных погодных условий.

Из-за коррозии может ослабнуть конструкция крыши и пострадать прочность кузова. Кроме того, ржавчина может затронуть петли, на которые крепится кровать. Из-за этого они могли обломиться, вследствие чего спальное место под подъемной крышей упадет в салон.

Сотрудники сервисных центров марки осмотрят неисправные автомобили на предмет ржавчины на усилителях кровати. Если потребуется, усилитель рамы крыши, петли и матрас будут заменены.

Сотрудники компании уведомят владельцев дефектных автомобилей по телефону или почте, также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв и записаться в сервис. Для этого нужно проверить, есть ли в списке VIN-номер кемпера.

За последний месяц это уже третий отзыв немецкого производителя в России. За август отозвали в общей сложности более полутора тысяч пикапов X-Class. У них обнаружили неточности в руководстве по эксплуатации, которые могли привести к поломке фаркопа или к перегрузке крыши автомобиля.