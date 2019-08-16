В России третий раз за месяц отзывают автомобили Mercedes-Benz

Под отзыв попали автомобили, которые были произведены в период с января 2017 года по июнь 2018-го. Они оборудованы матрасами, под которыми может появиться ржавчина из-за определенных погодных условий.

Из-за коррозии может ослабнуть конструкция крыши и пострадать прочность кузова. Кроме того, ржавчина может затронуть петли, на которые крепится кровать. Из-за этого они могли обломиться, вследствие чего спальное место под подъемной крышей упадет в салон.