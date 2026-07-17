Последняя Lada Niva со старым мотором выпущена в Тольятти

«Дальше — только 1.8! При этом поменялся не только мотор, — отныне это в принципе обновленный автомобиль! Предыдущую версию вазовцы по традиции тепло провожают», — отмечается в публикации.

Согласно сообщению пресс-службы «АвтоВАЗа», серийный выпуск внедорожника Lada Niva Travel с мотором 1.8 стартует 20 июля. Двигатель развивает мощность 90 л.с. и выдает 153 Н·м крутящего момента. При этом 80% момента у нового силового агрегата доступны уже при 1000 об/мин. Средний расход топлива снижен до 9 л на 100 км против прежних 9,9 л на «сотню».

Вместе с новым мотором Niva Legend получила измененные амортизаторы и пружины передней подвески, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Кузов получил дополнительные усилители и ряд внешних панелей из стали с двухсторонней оцинковкой.