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Опубликовано 17 июля 2026, 11:21
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Последняя Lada Niva со старым мотором выпущена в Тольятти

АвтоВАЗ собрал последнюю Lada Niva Legend со старым мотором. С переходом на двигатели 1.8 и масштабной модернизацией выпуск внедорожников с прежним мотором 1.7 завершен, сообщил официальный паблик «На заводе» в соцсети VK. Новый двигатель с облегченными поршнями и ременным приводом ГРМ машина получила вслед за пятидверной Lada Niva Travel. Выпуск старых моторов, ведущих свою родословную от агрегата первых ВАЗов «классического» семейства, будет продолжен, но они будут продаваться только как запчасти.
Последняя Lada Niva Legend с мотором 1.7
Последняя Lada Niva Legend с мотором 1.7
© Кадр из видео/"На заводе"
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Дальше — только 1.8! При этом поменялся не только мотор, — отныне это в принципе обновленный автомобиль! Предыдущую версию вазовцы по традиции тепло провожают», — отмечается в публикации.

Согласно сообщению пресс-службы «АвтоВАЗа», серийный выпуск внедорожника Lada Niva Travel с мотором 1.8 стартует 20 июля. Двигатель развивает мощность 90 л.с. и выдает 153 Н·м крутящего момента. При этом 80% момента у нового силового агрегата доступны уже при 1000 об/мин. Средний расход топлива снижен до 9 л на 100 км против прежних 9,9 л на «сотню».

Вместе с новым мотором Niva Legend получила измененные амортизаторы и пружины передней подвески, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Кузов получил дополнительные усилители и ряд внешних панелей из стали с двухсторонней оцинковкой.

Источник:"На заводе"
Автор:Михаил Лобачёв
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