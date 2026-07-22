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Опубликовано 22 июля 2026, 13:53
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Марка Solaris, выпускавшая Hyundai и Kia, в ближайшие месяцы распродаст остатки машин

В России до конца года закончатся запасы автомобилей Solaris. Продажи автомобилей российского бренда Solaris падают, а запасы машин тают, сообщает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Июньский результат марки — 1738 проданных машин — это минус 21% по сравнению с июнем прошлого года, минус 13% относительно мая и минус 27% к апрелю.
Solaris HC
Solaris HC
© Solaris
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Пик рыночной формы марка держала прошлой осенью. Так, в октябре 2025-го корейско-российские машины разошлись тиражом в 5809 штук.

Напомим, что под шильдиком Solaris в Санкт-Петербурге до самого конца прошлого года собирали квартет моделей из оставшихся машинокомплектов Hyundai и KIA.

Конвейер, как утверждает эксперт Целиков, окончательно встал в декабре 2025-го. Общий тираж этого эксперимента составил ровно 70,2 тысячи автомобилей.

На начало июля общие продажи перевалили за отметку в 60,7 тыс. единиц. Простое вычитание показывает слнедующее: у дистрибьютора и на площадках дилеров осталось менее 10 тыс. машин.

Учитывая текущую отрицательную динамику спроса, запасов хватит на несколько ближайших месяцев, а к новому году склады продавцов полностью опустеют.

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Источник:Сергей Целиков - Автостат
Автор:Алексей Кованов
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