Российский суперкар Marussia выставили на продажу за 12,5 миллиона рублей

Marussia B1 — первый суперкар уже не существующей российской компания Marussia Motors. Презентация модели состоялась в 2008 году в рамках московского автосалона. В купе специалисты видели прямого конкурента таким грандам, как Ferrari и Lamborghini. Суперкар обещал порадовать своей ценой, даже несмотря на то, что все экземпляры планировали собирать вручную. Marussia выпустила два среднемоторных суперкара – В1 и В2, а также концепт кроссовера F2. Однако из-за финансовых проблем в 2014 году российская компания прекратила существование.

В основе первой «Маруси» лежит алюминиевый монокок с трубчатым каркасом. Судя по объявлению, выставленный на продажу суперкар является 17-м в истории производства модели. В окрасе кузова автомобиля сочетается основной белый цвет и черная крыша с тонированной передней оптикой. Кроме того, темной кожей обшит салон суперкара.

Под капотом заднеприводной Marussia B1 находится 3,5-литровый V6 от Nissan, мощность которого составляет 300 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. До «сотни» суперкар разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.